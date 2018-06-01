Что гложет мистера Уэста: новый альбом Канье

Канье Уэст, способный заставить себя полюбить и возненавидеть одновременно, выпустил, как и обещал, 1 июня новый альбом под названием «ye». Диск состоит всего из семи треков и длится 23 минуты. И это самые ненормальные 23 минуты, которые можно услышать в современном хип-хопе… нет, во всей музыкальной индустрии.

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Канье не обойдет с этим альбомом по значимости голос темнокожей Америки в лице Кендрика Ламара и не получит ни «Пулитцера», ни, скорее всего, «Грэмми». Он не дает ответы на вопросы, возникшие у общественности относительно его последних, мягко говоря, спорных заявлений.

Мистер Уэст отчетливо понимает, что он многим не нравится, но он получает от этого удовольствие и нагло демонстрирует это в своей последней работе.

На «ye» Канье Уэст называет себя супергероем, защищает свое высказывание о том, что рабство — это выбор, боится, что его дочь (которой пока всего четыре года!) вступит в пубертатный период и природа даст ей фигуру матери, заставляет Джона Ледженда мычать что-то невнятное в микрофон, отказывается воспринимать людей, добившихся меньшего успеха, чем он, и признает — о чудо! — женщин людьми. В общем, делает каньеуэстовские вещи. Богом он себя уже называл пять лет назад.

Люди, которые хотели услышать на альбоме объяснения безумному поведению Канье в последние месяцы, будут разочарованы. Он не только ничего не поясняет, но еще больше провоцирует.

Те, кто думает, что рэпер психически болен, укрепятся в своих подозрениях. Те, кто видит в нем выдающегося музыканта, останутся довольными.

Единственный недостаток «ye» — его продолжительность. Слишком мало — надо больше. Канье — гениальный аранжировщик и продюсер, и он это показывает уже более 15 лет. Фантастические ходы, замысловатая форма, предельно точная аранжировка — это все есть на «ye». Даже специальное пение Кида Кади и самого Канье мимо нот придают мощнейшему треку «Ghost Town» еще больше смыслового наполнения.

Уэст уже давно ушел за границы хип-хопа в его обычном понимании. Все, что он делает последние пять лет, определяется одним емким словом — «панк».

Именно так провоцировали и взрывали общество Sex Pistols 40 лет назад, и воевали с истеблишментом Bad Brains. А средства не так уж и важны. Канье просто не нужны грохочущие гитары, чтобы обратить на себя внимание. Ему достаточно сказать на первом треке альбома: «Я люблю себя, больше чем тебя. Поэтому сегодня я думал о том, как тебя убить».

Обложку для альбома мистер Уэст снял на свой телефон за несколько часов до презентации. На фоне горного хребта в Вайоминге красуется надпись: «Я ненавижу иметь биполярное расстройство. Это обалденно».

Презентация «ye», организованная автором, заслуживает отдельного внимания. Канье пригласил в свой дом в штате Вайоминг друзей, селебрити и ряд музыкальных журналистов. Он снарядил для прессы частный самолет, привез журналистов к себе, очень тепло их встретил и вообще источал вселенское счастье, что настроило многих гостей на подозрительный лад.

В Каньелэнде счастье и радость — едва ли не запретные понятия. Когда в последний раз Уэст демонстрировал удовольствие и просто радовался жизни? Вопрос риторический.

После обязательных приветствий и соблюдения норм этикета Канье, наконец, включил свой новый альбом, и, как и было предсказано, оставил о себе неоднозначное впечатление. Все были в восторге от музыки, но тексты вызвали, мягко говоря, недоумение.

На презентации присутствовали комик Крис Рок, актер Джона Хилл, коллеги музыканты Пуша Ти, Нас, Кид Кади, Тейана Тейлор и другие. По приблизительным оценкам присутствовавших, на ранчо в Вайоминге собрались примерно 500 человек, которые получили привилегию услышать новый альбом первыми. И это ради всего лишь 23 минут.

Чего у «ye» не отнять, так это предельной насыщенности диска. Всего в семи песнях рэпер смог предельно сжато и сконцентрированно рассказать все, что его волнует на сегодняшний день.

Что касается музыки, звучания и аранжировки, то альбом выше всяких похвал. Он буквально фонтанирует идеями и необычными гармониями. Можно уже сейчас смело утверждать, что последний альбом Канье Уэста станет одним из самых ярких и обсуждаемых в музыкальной индустрии.

Теперь остается подождать всего неделю, когда 8 июня выйдет альбом группы Kids See Ghost, состоящей из Канье и Кида Куди.