«Излом времени» и другие премьеры недели

«Излом времени»

Диснеевская семейная фантастика, вольная экранизация книги американской писательницы Мадлен Л'Энгл «Трещина во времени». Героиня фильма — маленькая девочка Мег, которая ищет отца, пропавшего во время научного эксперимента с помощью своего кузена и трех миссис — Тоесть, Чтотут и Кто. Режиссером картины стала Ава ДюВерней («Сельма»), сценарий написала Дженнифер Ли (сценарист «Холодного сердца»), а в ролях заняты Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Крис Пайн, Зак Галифианакис.





«Пассажир»

Четвертый боевик режиссера Жаума Кольет-Серра, главная роль в котором досталась актеру Лиаму Нисону. Он играет бывшего полицейского, который давно ушел из полиции, а теперь из-за кризиса потерял работу страхового агента.

И когда незнакомка (Вера Фармига) подсаживается к нему в поезде, на котором он каждый день ездил на службу, и предлагает солидную сумму за то, чтобы найти одного из пассажиров, он не может отказаться.

Реклама

«Пассажир» вышел в американский прокат еще в январе, с новыми «Джуманджи», разумеется, не справился, но свой бюджет в мировом прокате уже окупил — как и большинство фильмов с Нисоном.





«Кавалерия»

Экранизации документальной книги Дуга Стэнтона («Horse Soldiers: The Extraordinary Story of a Band of U.S. soldiers Who Rode to Victory in Afghanistan»), которая рассказывает о военной операции агентов ЦРУ и спецназа США в Афганистане после событий 11 сентября 2001 года. Этот отряд вступает в союз с Северным Альянсом и вынужден пересесть на лошадей, превратившись в кавалерию. Книга была издана в 2009 году, тогда же права на нее были выкуплены компанией «Walt Disney Pictures», но к реальной работе над фильмом продюсер Джерри Брукхаймер приступил только через два года, а съемки прошли только в 2017-м. Главную роль исполнил Крис Хемсворт.





«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Безработный актер Илья (Виктор Добронравов) становится ведущим на радио и на радостях закатывает бурную вечеринку. На следующее утро, незадолго до эфира, он выясняет, что последствием загула стала потеря голоса;

Илья мчится к врачу, получает вожделенный укол и приезжает в студию — чтобы поприветствовать своих слушателей проникновенным женским голосом.

Исправить ситуацию предлагается самым абсурдным образом — и вот уже вместо Ильи передачу ведет Оксана Соколова. Комедия дебютанта Кирилла Васильева, основанная на его же одноименной короткометражке, которая в 2016-м участвовала в программе фестиваля «Кинотавр» и потом была включена в альманах «Кинотавр Shorts».





«Ева»

Экранизация одноименного романа Джеймс Хедли Чейз — британского и весьма плодовитого писателя, написавшего за свою жизнь около ста романов, сборников рассказов и пьес. Его произведения регулярно переводили в СССР, по ним снимались фильмы (например, трехсерийный «Мираж» 1983 года).

Книга, по которой французский режиссер Бенуа Жако снял свой фильм, написана в 1945 году (в СССР ее выпускали под названием «Небеса могут подождать»), ее уже экранизировали в 1962 году режиссер Джозеф Лоузи, но ту картину многие критики считают неудачной; впрочем, от первоначальной режиссерской версии (155 минут) после вмешательства продюсеров осталось только полтора часа.

В картине Бенуа Жако писатель Бертран (Гаспар Ульель) оказывается заперт в одном доме с красивой женщиной (Изабель Юппер); он делает ее героиней своего романа,

который должен его прославить — но у незнакомки свои планы на будущее. Фильм был представлен в основном конкурсе недавнего Берлинского кинофестиваля, но остался там без призов.