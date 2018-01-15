Умерла Долорес О'Риордан

О'Риордан была обнаружена мертвой в своем номере в одной из гостиниц Лондона. На момент смерти рок-звезде было 46 лет. По словам ее агента, она скончалась внезапно, а ее родные опустошены печальными известиями и просят не беспокоить их в такое тяжелое время.

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Сообщается, что звонок в полицию поступил в 9.05 утра по местному времени (12.05 мск), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте. На данный момент кончина певицы рассматривается как «необъяснимая».

Известно, что у Долорес были проблемы со здоровьем: этой весной The Cranberries пришлось отменить тур по Европе из-за болезни О'Риордан, причем произошло это почти сразу после его начала. Через месяц были отменены и концерты в США, так как состояние певицы не улучшилось достаточно для того, чтобы выступать. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.

Как отметил представитель О'Риордан, в Лондон она приехала на короткую сессию записи нового материала.

Участники ирландской рок-группы Kodaline одними из первых выразили свои соболезнования в твиттере: «Мы совершенно потрясены новостью о смерти Долорес О'Риордан. Именно The Cranberries поддержали нас, когда мы гастролировали вместе с ними по Франции много лет назад. Мыслями мы с ее семьей и друзьями».

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) 15 января 2018 г.

Последний твит Долорес опубликовала 4 января. Она выложила снимок со своим котом и написала: «До свидания, Джо. Мы в Ирландию».

bye bye Gio. We're off to Ireland pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 января 2018 г.

В конце декабря она также опубликовала сообщение в официальном аккаунте The Cranberries.

«Всем привет, это Долорес. Чувствую себя прекрасно! Впервые за несколько месяцев немного выступила, исполнила несколько песен на ежегодной вечеринке сотрудников Billboard в Нью-Йорке с местной группой. Получила огромное удовольствие! С Рождеством всех наших поклонников! Хо!», — написала певица.

Hi All, Dolores here. Feeling good! I did my first bit of gigging in months at the weekend, performed a few songs at the Billboard annual staff holiday party in New York with the house band. Really enjoyed it! Happy Christmas to all our fans!! Xo — The Cranberries (@The_Cranberries) 20 декабря 2017 г.

Известно, что певица страдала от биполярного расстройства и была подвержена депрессиям.

«Я пою с пяти лет, — рассказывала О'Риордан в недавнем интервью. — К 12 годам я уже писала свои песни, так что да, музыка всегда была частью меня. Честно говоря, я никогда не представляла себя занимающейся чем-то другим.

Бывало, что мне приходилось бороться. Смерть моего отца и мачехи — это было тяжело. Оглядываясь назад, я думаю, что депрессия, вне зависимости от ее причины, это одна из худших вещей, через которые ты проходишь.

Но, опять же, в моей жизни было много радости, особенно с моими детьми. Взлеты идут наравне с падениями. Не в этом ли вся суть жизни?»

Несколько лет назад певица заявляла, что намерена заниматься музыкой, танцами и выступлениями для того, чтобы исправить свое душевное состояние после инцидента в аэропорту Шаннон в 2014 году.

Тогда ей были предъявлены обвинения в нападении на двух сотрудников полиции аэропорта и сотрудника Гарды.

В результате суд обязал ее выплатить €6 тыс. в пользу нуждающихся и признал, что на момент происшествия она страдала от психического расстройства.

О'Риордан присоединилась к The Cranberries в 1990 году — тогда коллектив еще носил название The Cranberry Saw Us.

Она была принята после того, как представила другим участникам черновой вариант песни «Linger», которая впоследствии стала одной из визитных карточек «клюкв».

Известность пришла в 1993 году — группа поехала в тур вместе с бритпоп-коллективом Suede и привлекла внимание MTV.

Настоящий успех настиг The Cranberries с выходом второй пластинки — «No Need to Argue», для которой были записаны такие хиты, как «Zombie» и «Ode to My Family».

«Zombie» — одна из самых пронзительных антивоенных песен — быстро заняла лидирующие позиции в чартах.

В начале нулевых The Cranberries ушли в творческий отпуск, во время которого О'Риордан занялась сольной карьерой.

Поучаствовав в создании нескольких саундтреков к фильмам (в частности, к картине Мела Гибсона «Страсти Христовы»), она приступила к записи дебютного альбома «Are You Listening?», который вышел в 2007-м. Еще через два года последовал сиквел — «No Baggage».

В 2009 году The Cranberries собрались снова и в 2012-м выпустили шестой студийный альбом — «Roses». С октября по декабрь 2013 года О'Риордан в качестве наставника участвовала в третьем сезоне ирландского «Голоса». Ее подопечная Келли Льюис заняла второе место.

В 2014-м певица присоединилась к составу супегруппы D.A.R.K., основанную бывшим басистом The Smiths Энди Рурком и диджеем Оле Коретски. Единственный альбом коллектива вышел в 2016-м году и получил название «Science Agrees».

Весной 2017-го состоялся релиз седьмого лонгплея The Cranberries «Something Else». Пластинка была записана в акустическом звучании, в нее вошли обновленные версии старых композиций, а также новый материал.