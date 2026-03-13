Во Франции разразился скандал из-за замка, который перестроили в соцжилье

Во Франции замок Турнепюи в Гине, постройки XIX века был переоборудован в девять жилых единиц социального жилья. Его фасад больше не напоминает первоначальную постройку, что вызвало недовольство местных жителей, пишет Immobilier.

«Почему его не восстановили до первоначального состояния?» «Как жаль! Такое красивое здание полностью разрушено»! «Как Французское управление по охране памятников архитектуры могло это одобрить»? — издание приводит комментарии французских ценителей архитектуры.

Как отмечается, сейчас в стенах замка, который был несколько лет заброшен, размещается шесть двухкомнатных квартир и три однокомнатные квартиры. Для реализации этого масштабного проекта было задействовано около десяти местных подрядчиков, а участники программ профессиональной интеграции отработали 14 400 часов, передает издание. Стоимость проекта составила не менее €2,8 млн.

Для реконструкции замка строители использовали солому и дерево, из-за чего результат получился совершенно иным по эстетике, чем первоначальный замок. Чтобы максимально увеличить количество квартир, к задней части замка была добавлена пристройка, а также надстроен второй этаж. Впоследствии странная кубическая структура из кирпича и дерева вызвала недовольство местных жителей.

«Сейчас замок пишет новую главу в своей истории, хотя вряд ли ему удастся завоевать расположение публики. Мнение будущих арендаторов еще предстоит узнать», — пишет издание.

Первоначально замок принадлежал Нарсису Буланже, единственному бездетному члену парламента и мэру Гине, сообщает Immobilier. Затем поместье перешло к семье, которая построила на этой земле фермерский дом, после чего — английскую железнодорожную фабрику Morrisson. Теперь оно используется властями страны для предоставления социального жилья пожилым людям.



