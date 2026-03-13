Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Дубае первый вуз объявил о переходе на дистанционное обучение

Миддлсекский университет в Дубае перейдет на дистанционное обучение с 23 марта
Kamran Jebreili/AP

Миддлсекский университет в Дубае объявил о переходе на дистанционное обучение. Об этом пишет РИА Новости.

Это первый вуз в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который решил приостановить проведение очных занятий. В период с 23 марта по 25 апреля все лекции и иные занятия в данном университете будут проходить в онлайн-формате. В заявлении учебного заведения уточняется, что решение было принято в связи с тем, что «ОАЭ продолжают преодолевать кризис, который уже нарушил академический календарь по всей стране».

13 марта иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по Дубайскому международному финансовому центру. По данным агентства Nour News, после атаки над населенным пунктом поднялся густой дым.

За день до этого Государственное телевидение Ирана выпустило первое заявление нового верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи. Он предупредил, что Тегеран будет продолжать наносить удары по американским военным базам в соседних государствах. В то же время политик отметил, что Иран «по-прежнему верит в дружбу» с другими странами региона.

Ранее в Дубае сняли на видео, как иранский дрон врезался в небоскреб.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!