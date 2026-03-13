Стало известно, где может находиться тело третьего пропавшего в Звенигороде подростка

РИА: тело третьего пропавшего в Звенигороде подростка может быть подо льдом

Тело третьего подростка, который, предположительно, утонул семь дней назад в акватории Москвы-реки в подмосковном Звенигороде, может находиться под толстым слоем льда возле береговой линии. Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб.

«Предположительно, тело третьего подростка находится под толстым слоем льда, который образовался вдоль береговой линии реки при ледоходе», — сказали в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что работающие на месте происшествия спасатели применяют для поиска подростка специальные эхолоты, позволяющие найти ребенка под толщей льда.

7 марта трое друзей — двое мальчиков 12 лет и девочка 13 лет — пропали вечером во время прогулки. Местный рыбак и сторож одного из коммунальных предприятий видели детей на льдине на Москве-реке. Тогда водоем еще примерно на две трети был покрыт льдом.

Позже спасатели нашли тела двух мальчиков. Поиски девочки продолжаются.

По оценке спасателей, которые уже несколько дней участвуют в операции, шансы обнаружить школьницу живой практически отсутствуют.

