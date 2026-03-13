Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, где может находиться тело третьего пропавшего в Звенигороде подростка

РИА: тело третьего пропавшего в Звенигороде подростка может быть подо льдом
МЧС России

Тело третьего подростка, который, предположительно, утонул семь дней назад в акватории Москвы-реки в подмосковном Звенигороде, может находиться под толстым слоем льда возле береговой линии. Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб.

«Предположительно, тело третьего подростка находится под толстым слоем льда, который образовался вдоль береговой линии реки при ледоходе», — сказали в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что работающие на месте происшествия спасатели применяют для поиска подростка специальные эхолоты, позволяющие найти ребенка под толщей льда.

7 марта трое друзей — двое мальчиков 12 лет и девочка 13 лет — пропали вечером во время прогулки. Местный рыбак и сторож одного из коммунальных предприятий видели детей на льдине на Москве-реке. Тогда водоем еще примерно на две трети был покрыт льдом.

Позже спасатели нашли тела двух мальчиков. Поиски девочки продолжаются.

По оценке спасателей, которые уже несколько дней участвуют в операции, шансы обнаружить школьницу живой практически отсутствуют.

Ранее в Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед на глазах у прохожих.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!