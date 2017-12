От «Матильды» до АК-47: громкие события культуры — 2017

Серебренников и дело Седьмой студии

Дело «Седьмой студии» стало одним из самых резонансных событий культурного года-2018. Главным фигурантом дела оказался режиссер и руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников, который с 23 августа находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа» основанной режиссером некоммерческой организации «Седьмая студия». Свою вину режиссер не признает и считает обвинения против себя «абсурдными». Ему запрещено использование средств связи и любое общение, за исключением родителей и следователей. Кроме того, несмотря на просьбы, следствие не разрешило Серебренникову закончить фильм о Викторе Цое, а также доработать балет «Нуреев» в Большом театре и оперу «Гензель и Гретель» в Штутгартской опере. На премьерах своих спектаклей режиссер не присутствовал.

По делу «Седьмой студии»» также задержаны директор РАМТа Софья Апфельбаум, продюсер Алексей Малобродский, бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор студии Юрий Итин.





Матильда

Алексей Даничев/Сергей Гунеев/РИА «Новости» Алексей Учитель и Наталья Поклонская

История борьбы бывшего прокурора Крыма и нынешнего депутата Госдумы Натальи Поклонской с режиссером Алексеем Учителем войдет в учебники по истории кинематографа как беспрецедентная пиар-акция с отягчающими обстоятельствами. Начиная с осени 2016 года Поклонская делала все для того, чтобы не допустить к прокату фильм о романе последнего русского царя Николая II и балерины Матильды Ксешинской. Основные события этого противостояния пришлись на прошедший год.

Поклонская направила 43 обращения в Генпрокуратуру, требуя проведения дополнительных проверок — как относительно финансовых злоупотреблений кинематографистов, так и о наличии в картине оскорбления чувств верующих (Николай II был канонизирован как страстотерпец).

Были и многостраничные экспертизы, и перепалка в СМИ, и вмешательство политиков различного уровня (ситуацию комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков), и достаточно твердая позиция Минкультуры. Но были и угрозы активистов кинотеатрам, и атака на кинокомпанию Учителя в Петербурге, и подожженные машины у офиса адвоката режиссера, и взрыв в кинотеатре в Екатеринбурге. Первые показы и премьеры «Матильды» в Москве и Петербурге в итоге прошли при беспрецедентных мерах безопасности, фильм стал первой в истории современного кинематографа лентой, премьеру которой обеспечивала Федеральная служба охраны. Картина все же вышла в прокат и собрала более 500 млн рублей — не так много, как можно было ожидать, но немало для отечественного кино.





Украинское «Евровидение»

Собственно, еще когда певица из Украины Джамала выиграла «Евровидение-2016», было понятно, что конкурс-2017 будет как минимум не скучным. Так оно и случилось, и уже подготовка к проведению «Евровидения» стала отдельной темой для множества новостей — украинские организаторы долго не могли определиться с городом проведения шоу (выбрали Киев), потом были проблемы с деньгами, а в январе уже этого года полностью сменилась продюсерская команда. А в марте началось двухмесячное противостояние Украины (в лице СБУ и ведущих политиков), России (в лице Первого канала и также политиков) и Европейского вещательного союза. Речь шла о недопуске в Киев певицы Юлии Самойловой из-за ее выступления в Крыму (и соответствующего нарушения украинских законов).

Предложенные варианты — замена исполнителя и дистанционное выступление Самойловой из Москвы — не устроили Первый канал, ЕВС признал неспособность повлиять на киевские власти, и Россиия в конкурсе этого года участия не принимала.

Украина в итоге получила штраф и предупреждение, а в правила «Евровидения» были внесены изменения, касающиеся выбора участника шоу — теперь претенденты не должны иметь проблем с правоохранительными органами страны-хозяйки. Юлия Самойлова, как ожидается, представит Россию на «Евровидении-2018», которое пройдет — после победы Салвадора Собрала — в Португалии.





Гнойный и Оксимирон

Кадр из видео/YouTube.com

Если 2016 год прошел под знаком слова «лабутены», которое сделала модным песня «Экспонат» группы «Ленинград», то словом второй половины 2017-го стало «баттл». Помогли раскрутке этого старого, в принципе, понятия рэперы Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Гнойный (Вячеслав Машнов, известный под множеством псевдонимов, среди которых Слава КПСС и Соня Мармеладова). В начале августа между ними состоялся рэп-баттл, который вскоре был выложен на YouTube. Ролик набрал примерно 10 миллионов просмотров за первые сутки после публикации и как-то очень быстро стал центральным событием дня, недели и месяца, затмив даже происходивший примерно в то время переход Андрея Малахова с канала на канал. Оксимирон, кстати, проиграл — со счетом 5:0.

Дальше — больше. Баттлы стали устраивать (правда, не всегда успешно) все вокруг.

Баста и Галкин устроили «антибаттл», ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отклонил предложение устроить рэп-баттл с Иваном Ургантом и Константином Эрнстом, а в Петербурге депутат-единоросс вызвал коллегу из оппозиции. А баттл между магистром «Что? Где? Когда?» Максимом Поташевым и студентом пятого курса из Рязани Валерием Радзиловым прошел в рамках олимпиады «Я — профессионал». Оксимирон в октябре сумел победить в очной схватке американского рэпера Дизастера, а Гнойный согласился стать членом жюри в вокальном шоу «Успех» на телеканале СТС. Любопытно, что среди самых популярных видео года в России рэп-баттл между Окисмироном и Гнойным занял только пятое место, пропустив вперед, к примеру, музыкальный клип группы «Грибы» на песню «Тает лед» (более 143 млн просмотров).





Малахов-гейт

Ситуация с переходом популярного ведущего Андрея Малахова с Первого канала на «Россию 1» развивалась как плохой детектив. Первые сообщения появились в конце июля — со ссылками на анонимные источники, к которым все же особого доверия не было. Ведь на Первом у Малахова была рейтинговая «Пусть говорят», и конкуренту нужно было сильно постараться, чтобы предложить нечто соразмерное. Первое время официальные представители каналов отказывались хоть как-то комментировать ситуацию, сам Малахов тоже молчал, и только через пару недель стало известно, что «Пусть говорят» в новом сезоне вернется с новым ведущим. Первый выпуск программы 14 августа (как и несколько последующих) провел журналист Дмитрий Борисов; Малахов лишь заявил, что уходит в декрет. А еще через неделю все стало на свои места --

Андрей Малахов действительно становится ведущим на «России 1» в программе «Прямой эфир»; кроме этого ему доверили игровое шоу «Стена» и субботнюю вечернюю передачу.

Ну а дальше началась борьба рейтингов. На Первом Борисов прижился в качестве ведущего «Пусть говорят», а Максим Галкин и Юлия Меньшова заменили Малахова в «Сегодня вечером». Впрочем, в августе Первый канал лишился не только Малахова. Так, ушла из эфира «Пока все дома» Тимура Кизякова — после начавшихся проверок прокуратуры; в итоге она также осела на «России 1». А «Жди меня» уехала с Первого на НТВ. Правда, в октябре канал приобрел Елену Летучую с ее командой.





Райкин

Художественному руководителю «Сатирикона» Константину Райкину в этом году не до шуток — его театр оказался в центре финансового скандала, а сам Райкин пошел на открытое противостояние с Министерством культуры и лично министром Мединским. Ведомство обвинило руководство театра в конфликте интересов при строительстве нового театрально-гостиничного комплекса, неэффективном использовании бюджетных средств и невысокой посещаемости.

«Сатирикон» обвинения категорически отверг, заявив, что с октября 2016 года в театре было проведено шесть проверок, в том числе с привлечением ФАС, по результатам которых никаких серьезных требований театру не предъявили. Из 20 претензий по проведению закупок подтвердились два — и нарушения были оперативно устранены.

Райкин, со своей стороны, назвал все происходящее «местью и наказанием» за его публичные высказывания годичной давности о цензуре в культуре.

Худрук даже записал видеообращение, в котором призвал власть и общество «урезонить министра культуры». Глава Минкульта Владимир Мединский в ответ заявил, что конфликт касается только финансовой и хозяйственной деятельности театра. А в середине ноября его заместитель Александр Журавский не исключил увольнения руководства театра и «судебного пути решения вопросов». Райкин в продолжающейся публичной перепалке назвал Журавского «лгуном, таким же как его начальник».





Исаакиевский собор

Shutterstock

Исаакиевский собор а этом году расколол петербургское общество — и не только петербургское. В январе стало известно, что губернатор города Георгий Полтавченко принял решение о передаче музея-памятника «Исаакиевский собор» в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Глава северной столицы утверждал, что, по договоренности с патриархом, собор сохранит «музейно-просветительскую функцию».

Страсти вокруг Исаакия накалились, и дискуссия быстро превратилась в скандал с жестким противостоянием сторонников и противников этого решения.

Одни устраивали крестные ходы вокруг собора во главе с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, другие митинговали и подавали безнадежные иски в суд.

Коллектив музея обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину и попросил его приостановить передачу храма РПЦ, говоря о фактической ликвидации музея, грубейших нарушениях норм законодательства, а также о сложности сохранения уникального объекта ЮНЕСКО без участия специалистов. В письме указывалось, что музей, живущий 20 лет за свой счет и без дотаций из госбюджета, тратит только на реставрацию живописи от 80 до 100 млн рублей в год. А церковные службы в соборе, в том числе праздничные с участием Патриарха и митрополитов, давно и регулярно проводятся — никаких препятствий этому в музее не существует.

В мае дело Исаакия чуть было не закончилось городским референдумом, но Заксобрание Петербурга сняло резонансный вопрос о проведении мероприятия с повестки дня. Президент Владимир Путин в ходе июньской «прямой линии» заявил, что собор, хотя никогда церкви и не принадлежал, но строился все же «как церковь, а не как музей», призвал «деполитизировать ситуацию» и не использовать ее как инструмент «околополитической возни».





Памятник Калашникову

В сентябре в центре Москвы открыли памятник знаменитому на весь мир советскому инженеру из Ижевска Михаилу Калашникову. Восьмиметровая композиция представляет стоящего в полный рост конструктора со своим легендарным автоматом в руках. Автор скульптуры — народный художник РФ Салават Щербаков.

Очередной его памятник, как и в случае с гигантской статуей князя Владимира на Боровицком холме, вызвал жаркие споры. Многие посчитали монумент неэтичным из-за наличия автомата и даже «угрозой»; кто-то в недоумении начал ворчать, что памятники последних лет все как на одно лицо и только портят город; другие не поняли, почему человек с оружием должен непременно стоять в центре столицы и что будет, если на месте конструктора окажется Курчатов с атомной бомбой.

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что автомат Калашникова стал «культурным брендом России», писатель Денис Драгунский назвал памятник «ужасно некрасивым», музыкант Андрей Макаревич — «позором перед всем миром», а режиссер Григорий Катаев заметил, что «такой «памятник» мог стоять только в Ираке времен Саддама Хусейна».

Пока критики искали ответы на вечные вопросы, пользователи соцсетей обнаружили на монументе схему сборки немецкой винтовки StG 44 времен Второй мировой войны. Щербаков сначала отрицал ошибку, но потом признал и пообещал исправить. 22 сентября автомат Третьего рейха спилили болгаркой. Инициаторы создания памятника Кашникову — Российское военно-историческое общество (РВИО), Мосгордума и корпорация «Ростех». Проект был согласован с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ближайшее время Москва увидит новую масштабную работу популярного скульптора. До конца 2019 года возле храма Христа Спасителя установят галерею памятников русским Патриархам, среди которых будет и 4-метровая бронзовая скульптура действующего главы РПЦ Патриарха Кирилла.





Вайнштейн

Carlo Allegri/Reuters Харви Вайнштейн

Сексуальный скандал в Голливуде, случившийся в этом году, заставил многих забыть о дискуссиях вокруг последних выборов президента США. После публикации в The New York Times и The New Yorker откровений трех женщин, которые обвинили одного из самых влиятельных американских продюсеров Харви Вайнштейна в изнасилованиях во время съемок фильмов, по Голливуду прокатилась огромная волна аналогичных признаний. В списке пострадавших от домогательств Вайнштейна оказались десятки знаменитых актрис, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн, Джессика Барт, Кейт Бекинсейл, Хизер Грэм, Азия Ардженто, Ромола Гарай, Жюдит Годреш, Розанна Аркетт, Леа Сейду и другие.

Вайнштейн был уволен из своей компании Weinstein Company, благодаря которой были сняты многие оскароносные ленты; от него ушла и подала на развод жена Джорджина Чапман, многие коллеги публично его осудили, а титры с именем одного из главных продюсеров мира были вырезаны из сериалов и фильмов. Кроме того, Вайнштейна пожизненно исключили из Американской академии кинематографических искусств и наук.

Вслед за Вайнштейном проблемы начались и у других не менее известных персонажей, в частности, у американского кинорежиссера и продюсера Бретта Рэтнера, актера Кевина Спейси и актера Дастина Хоффмана. В их адреса также прозвучали обвинения в домогательствах и изнасилованиях.

Причем в случае Спейси можно говорить о крахе его карьеры — сериал «Карточный домик», в котором актер играл главную роль) продолжится уже без него, а в уже готовом фильме «Все деньги мира» Спейси весьма оперативно заменили на другого актера — это, конечно, обошлось Ридли Скотту в определенную сумму, но репутация оказалась дороже.





Сбор с кино

Идея Минкультуры увеличить стоимость прокатных удостоверений до 5 млн рублей (вместо 3 тысяч в настоящее время) закономерно вызвала возмущение в киноиндустрии. Эксперты считали, что это приведет к закрытию множества небольших компаний-прокатчиков и лишит российских зрителей возможности смотреть фильмы, к примеру, из основных конкурсов ведущих международных кинофестивалей. Но в октябре этого года Министерство культуры объявило, что отказывается от прежних планов по столь резкому увеличению стоимости прокатного удостоверения, а позже министр культуры Владимир Мединский сообщил, что вместо этого будут введены отчисления от кассовых сборов каждой картины. Сколько именно процентов придется выплачивать прокатчикам, пока неизвестно. Называется цифра в 3% с каждого проданного билета.