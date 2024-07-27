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В первые сутки после теракта в «Крокусе» провели более 10 обысков

11 обысков было проведено в первые сутки после теракта в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов в первые сутки после теракта в «Крокус сити холле» провели 11 обысков, чтобы найти материалы, имеющие отношение к уголовному делу по статье «Терроризм». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что 23 марта первые обыски прошли в 03.40 утра, последние уже после 18.00 мск, цель — обнаружение и изъятие орудий, предметов, документов, электронных носителей информации, оборудования или иных средств совершения преступления, которые могут иметь значение для уголовного дела.

24 июля стало известно, что фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства до своего задержания.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал.Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал.

Ранее в Каспийске задержали готовивших нападения местных жителей.

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