Южнокорейские пловцы уехали из олимпийской деревни из-за проблем с транспортом

Шесть представителей сборной Южной Кореи по плаванию покинули олимпийскую деревню и поселились в отеле рядом с бассейном в Нантере, сообщает RMC Sport.

Южнокорейские спортсмены недовольны тем, что в шаттле отсутствует кондиционер, а также тем, что время на дорогу от олимпийской деревни до бассейна занимает полтора часа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Ранее французский депутат Марион Марешаль раскритиковала открытие Олимпиады.