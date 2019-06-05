ЕГЭ как национальный кошмар

ЕГЭ пора на свалку. По крайней мере, в том виде, в котором он существует сегодня. Я стою на этой позиции твердо. Однако я не только утопист, но еще и реалист. Система ЕГЭ много кого кормит, и эти много кто заинтересованы длить этот абсурд бесконечно. И кажется, что ни дети, ни родители, ни учителя не в силах ничего этому противопоставить. Но так ли это? Или кое-что мы все-таки можем?

Мы можем попробовать не кормить дракона своими страхами. Может статься, что дракон огромен и ужасен, только пока его боятся. Страх парализует, страх отключает способность мыслить здраво... и вообще мыслить. А если хоть немножечко подумать, то вдруг оказывается, что драконов вообще не существует. Скорость улитки меньше, чем у велосипедиста. Велосипедист движется медленнее ракеты. Ракета не может развить скорость света. А драконов не существует. Это ведь просто.

Да, пример про улитку, велосипедиста, ракету и скорость света я взяла из демоверсии ЕГЭ по математике базового уровня. Там даны четыре варианта в цифрах (0,04 км/час, 15 км/час, 40000 км/час, 300 000 км/с), нужно разобраться, какая скорость характерна для моллюска, какая для человека, крутящего педали, какая для космического корабля, а с какой несутся в пространстве фотоны.

Очень сложное задание, я считаю. Невероятное просто какое-то. Сложнее только посчитать, сколько двадцатирублевых булочек можно купить на сто десять рублей. Про булочки — тоже из ЕГЭ. И таких заданий там половина. А трети выполненных достаточно для тройки. Ну а я — гуманитарий, закончивший школу давно, прошла этот ЕГЭ и получила «пятерку». Еще по математике я прорешала ОГЭ. Не полностью, чуть больше половины сделала, а потом отвлеклась на домашне-детские хлопоты, но всё равно набрала 17 баллов на «четверку».

И вот этим пугают несчастных школьников? Вот на это надо их ожесточенно натаскивать? Вот с этим чтоб справиться, детей окружают репетиторами с пятого класса? Вот из-за этого родители впадают в истерику, а подростки в уныние? Из-за этого жизни никому нет как минимум три последних школьных года, а порой и все одиннадцать?

Кто-то скажет, что есть отдельные паникеры, которые нагнетают, а так, дескать, все все понимают. Но я оглядываюсь по сторонам и вижу, что понимают отнюдь не все и отнюдь не все, а невротики не такие уж и отдельные, из них уже огромную армию можно укомплектовать.

Я вижу в школе кучу детей, которые хотели бы, например, посещать мой журналистский кружок, но не могут, потому что у них в понедельник и среду репетитор по русскому, во вторник и четверг — по математике, а в пятницу — курсы английского. Я знаю кучу родителей, уверенных, что к ЕГЭ надо готовить с третьего класса и в свободное от школы время, потому что учителя так не надрессируют, как частные специалисты или тренеры на специальных курсах. Я вижу постоянно и рекламу этих услуг.

Кстати о рекламе. Вот что мне попалось совсем недавно:

«Каждый год на собеседовании по математике мы задаём самые простые вопросы:

— Как найти площадь квадрата, сторона которого равна 5?

— Сколько будут стоить джинсы со скидкой, если изначально они стоили 5000 рублей, а скидка составляет 20%?

К сожалению, больше половины учащихся, приходящих на курсы, не могут на эти вопросы ответить».

В это трудно поверить, но и от педагогов я часто слышу, что дети не справляются с элементарным. А тут, после выхода моей предыдущей статьи, мне написал учитель физики и математики. И вот он подтвердил, что иные девятиклассники не знают, не понимают, как найти площадь прямоугольного треугольника, не представляют себе, что такое квадратный корень, воспринимают его как абстрактную закорючку.

— Но почему? — спросила я писавшего мне педагога, догадываясь, впрочем, каков будет ответ.

— Потому что учат незамысловатым методом «задачи 237-го типа решаем 348-м способом». Потому что детей пичкают формулами, которые будто бы надо запомнить, и не объясняют толком, как эти формулы родились.

Опять шаблон. Опять «не думайте, а делайте». Про то, что в этот шаблон уже успешно затолкали даже литературу, я писала неоднократно, но сейчас я сознательно хочу отойти от «предметов филологического цикла» и сосредоточиться на математике — тут я могу быть менее пристрастной. Казалось бы, для математики-то схемы дело привычное, почему бы и не щёлкать задачки по алгоритму? Но оказывается, теряется что-то важное. Что-то, что имел ввиду Ломоносов, говоря, что «математику уже затем изучать нужно, что она ум в порядок приводит». Теперь ровно наоборот.

Теперь математика, а с ней и физика, химия, да и «дисциплины филологического цикла» с прочим гуманитарным только больше в мозгах всё путают.

А мне лично (всё ж не получается быть беспристрастной) особенно обидно за геометрию. Геометрия — это же что-то невероятное, настоящий праздник для ума, целая философия. Вот, казалось бы, параллельные прямые не пересекаются. Да и так понятно, что не пересекаются, начерти их на бумаге и даже до трехлетки дойдёт, что они не схлестнутся даже в какой-нибудь бесконечности — это же самоочевидный наглядный факт. А геометрия говорит: нет уж, дудки, не верь глазам своим, тут ещё доказать надо.

И вот выдается три доказательства, из которых вытекает пять следствий (к слову, уже отнюдь не самоочевидных). А потом эти следствия помогают доказать следующую теорему пятью способами, из которых вытекает уже десять следствий, с помощью которых ты доказываешь ещё двенадцать теорем. И ты, ошарашенный, наблюдаешь за этим, как всё усложняется, переплетается, как из абстракций рождается что-то воистину прекрасное, и начинаешь смутно понимать что-то и про нашу странную реальность, какие-то будто бы нащупываешь взаимосвязи всего сущего во вселенной.

А какое счастье попытаться доказать теорему своим собственным способом, пусть даже попытки эти или обречены на провал! Геометрия любого способна сделать властелином хаоса. Ну восторг же! Ну чудо!

Но это чудо больше недоступно нашим детям. Им предлагают не заморачиваться. Выучи формулу, прорешай с её помощью тридцать типовых задач и скачи дальше. Доказательства? Один раз бегло пробежались и погнали дальше, больше к этому не возвращаясь. Некогда разбираться. Некоторые теоремы уже совсем без доказательств дают, как и формулы в алгебре, физике и химии без объяснения. Я об этом слышу порой от старшей дочери. Некоторые объяснения пропускают, попутно унижая детей: «Для вас это слишком сложно». А если ты, дескать, такой любопытный, если тебе очень надо, так изучай сам по учебнику. А учебники — это отдельная тема, это такой мрак, что в них чёрт не разберется.

В учебнике по русскому, например, правило может быть сформулировано так: «Деепричастие почти всегда выделяется запятыми». Почти всегда! Если думаете, что там дальше что-то поясняется про фразеологизмы, про особую связь со сказуемым и прочие нюансы, то вы думаете об этом зря. Почти всегда, и точка! В учебнике по геометрии приводится только одно доказательство теоремы Пифагора, да и оно на три строчки.

Через тексты учебника по физике для 7 класса вообще не продраться — нет, не из-за терминов, а из-за деревянных формулировок, и вся эта китайская грамота ещё и без картинок почти.

А потом дети не понимают, как найти площадь прямоугольного треугольника.

Недавно я работала на ОГЭ по математике. Дежурила в коридоре. И вот на что я обратила внимание: при длительности экзамена в неполные четыре часа примерно половина детей покинула школу через час с небольшим, ещё через час в школе осталось, наверное, не более одной четверти сдающих, да и они вскоре разошлись. Все такие умные? Позже я узнала от педагогов, работающих в аудиториях, что почти все дети сдавали работы с наполовину пустыми бланками — они выполняли легкую (правильнее сказать, примитивную) первую часть экзамена и совсем не притрагивались ко второй.

Я поделилась этими наблюдениями в своём фейсбуке. Выразила недоумение, найдя, что и во второй части ОГЭ нет ничего сверхъестественного. Да, надо посидеть, подумать, но всё же ничего архисложного. Написала я, значит, про это, и вот пришла в комменты дама и стала спрашивать меня как бы с вызовом, по силам ли мне самой какая-то 26-я задача. И поведала мне дама, что задача эта ну очень заковыристая, что она олимпиадная, что с ней ученики физико-математических школ не справляются. Меня так подстегнула такая реклама, что, как только появилась свободное время, я побежала решать. И ведь поверила, что меня ждёт увлекательный интеллектуальный квест. В таком настрое я принялась решать задачу каким-то мудрёным многоступенчатым способом — сначала через теорему Пифагора, а потом вообще через уравнение с двумя неизвестными. Когда я увидела, что всё решается в одно простое уравнение через квадрат высоты треугольника, я была обескуражена.

Но взялась бы я за эту задачу, если бы мне было 15 и я несколько лет к ряду слышала, что вторая часть ОГЭ вот прямо сложная-сложная, что это не для всех, что это что-то «олимпиадное»? Может, тоже оставила бы бланки незаполненными? Или, может, дерзко бы приняла вызов, но споткнулась бы на том, что не помню нужную формулу? Формулу ведь мало помнить, ее надо понимать. А как это — понимать?

Понимать — это ставить вопросы. Пусть они будут глупыми, смешными, примитивными, но они всё равно важнее любых готовых ответов. Понимать — это сомневаться даже в очевидном. Понимать — это каждый раз возвращаться к началу, пока наконец не дойдёт. Причем дойти должен смысл, а не визуальный образ сочетания буковок с циферками. Если ребёнок не понимает формулу площади прямоугольного треугольника, значит надо каждый раз объяснять, почему площадь такого треугольника равна половине площади прямоугольника, надо чертить это всё на бумаге в десятках вариаций, считать клеточки в совсем уж тяжелых случаях. Даже если дети уже девятиклассники.

Так мы можем научить детей думать. А если не сможем или не захотим, то они так и будут трястись от одной мысли про этот нелепый ЕГЭ, боясь замахиваться на «сложное». И мы так и будем дальше кормить этого дракона.