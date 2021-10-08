Белоусов заявил, что инфляция в России к концу 2021 года не превысит 7%

Инфляция в России к концу 2021 года может оказаться на уровне 6,5-7% или ниже. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

«Где-то в этом диапазоне, но может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы», — добавил он.

По его словам, на данный момент сложно дать оценку динамике в предстоящие месяцы из-за аномальной динамики цен.

«Сейчас очень трудно прогнозировать, потому что у нас в этом месяце возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания. Думаю, что они сейчас выправятся», — заключил он.

Ранее Saxo Bank предупредил россиян о риске стагфляции. Стагфляция — это ситуация, при которой экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. Согласно последним данным Минэкономразвития, рост ВВП России в августе этого года составил 3,7%, замедлившись по сравнению с 4,9%, зафиксированными в июле.