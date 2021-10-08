Amazon может перенести штаб-квартиру из-за проблем с налогами

Американский техногигант Amazon собирается перенести штаб-квартиру компании, чтобы уйти от жестких налогов, которые ввели власти Сиэтла. При этом сам офис ликвидирован не будет, переедет только штаб-квартира, сообщает Fox Business.

Последние пять лет городской совет Сиэтла вводил новые налоги на бизнес для компаний, совокупный доход которых превышает $20 млн в год. В бюджет города Amazon отдавала по $275 с каждого сотрудника. В итоге компании эта мера обходилась в $60 млн в год, отмечается в сообщении.

Однако в ответ на эту меру Amazon пригрозил остановить строительство в центре города. Под давлением бизнес-группы власти налог все-таки смягчили. Но в последнее время некоторые члены городского совета продолжают настаивать на увеличении сборов. Из-за этого компания стала задумываться о переносе основной штаб-квартиры в другой город. Среди возможных мест, куда может переехать бизнес, назывались Белвью и Пьюджет-Саунд.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск объявил на собрании акционеров, что штаб-квартира компании переезжает из Пало-Альто в американском штате Калифорния в техасский Остин.