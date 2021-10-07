Стало известно, где лежат деньги Сороса

Исполнительный директор Фонда Сороса Дон Фитцпатрик заявила, что у магната есть свой криптокошелек. Об этом она сообщила в интервью изданию Bloomberg.

Она сказала, что Джордж Сорос хранит часть своего инвестиционного портфеля в биткоинах, однако «их у него немного».

«Я не уверена, что биткойн сейчас еще рассматривается только как средство защиты от инфляции. Я думаю, что инвестиции в криптовалюты уже стали мейнстримом», — заявила она, отреагировав на новость о том, что стоимость одного биткоина превысила $50 000.

Также Фитцпатрик добавила, что Сорос перестал инвестировать в китайскую экономику из-за того, что государство берет под свой контроль все большую часть частного сектора.

Ранее сообщалось, что менеджера Джорджа Сороса обвинили в изнасилованиях женщин, которых он приглашал на БДСМ-сессии в своем пентхаусе на Манхэттене.