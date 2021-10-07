Сбербанк стал самым дорогим банком в Европе

7 октября Сбербанк объявил финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2021 года. Чистая прибыль за этот период по сравнению с девятью месяцами прошлого года увеличилась в 1,7 раза и составила 936,7 млрд руб, следует из отчета банка.

Рентабельность капитала составила 25,5%. По итогам сентября активы банка выросли без учета валютной переоценки на 0,9% и превысили 36,4 трлн руб. В результате рекордной выдачи кредитов в размере 534 млрд руб. (274 млрд руб. потребительских и около 260 млрд руб. ипотечных) розничный портфель в сентябре превысил 10 трлн руб.

«В сентябре 29 млн наших клиентов пенсионеров и военнослужащих получили государственные выплаты на свои счета в Сбербанке. Мы дополнили программу господдержки выгодными предложениями от экосистемы Сбера. Эти меры, наряду с органическим ростом, позволили увеличить количество активных подписчиков СберПрайм до 3,3 млн человек», — подчеркнула старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.

Акции Сбербанка уверенно растут с начала этой недели, обновляя исторические максимумы. На открытии рынка в четверг 7 октября стоимость акций Сбера превысила 368 рублей за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи. Таким образом капитализация банка на данный момент составляет 8,31 триллионов рублей (115 миллиардов долларов), что делает Сбер самым дорогим банком в Европе (прежним лидером был банк HSBC). В мировом же рейтинге банков Сбер теперь занимает 14 место.

По мнению аналитиков, помимо хороших финансовых результатов еще одним из основных факторов привлекательности Сбера является его дивидендная политика, предусматривающая выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Банк выплатил рекордные 422,4 млрд рублей дивидендов за 2020 год (18,7 рублей на акцию). В проекте бюджета РФ на следующую трехлетку говорится, что дивиденды банка в 2022 году могут составить 26,36 рублей, в 2023-м — 26,95 рублей, а в 2024-м — 29,96 рублей на акцию. Таким образом, через три года дивиденды акционерам могут вырасти на 60%.