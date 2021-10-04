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Газ в Европе начал дешеветь на фоне сообщений о заполнении газом «Северного потока — 2»

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Laszlo Balogh/Reuters

Цена на газ в Европе резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает биржа ICE.

Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах снизился всего за час почти на $70 и опустился до $1124 за тыс. куб. м.

По состоянию на 18.20 мск стоимость фьючерса на бирже составляет $1160 за тыс. куб. м.

Ранее Датское энергетическое агентство заявило, что газопровод «Северный поток — 2» соответствует требованиям и может начать работу.

До этого оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявил, что первую нитку газопровода начали заполнять газом, передает пресс-служба компании. В сообщении говорится, что эта нитка будет постепенно наполняться газом, «чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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