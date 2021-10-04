Merrill Lynch советует приобретать акции «Роснефти»

Инвестиционный банк Bank of America Merrill Lynch выпустил отчет по торговым идеям в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток, Африка). В своем отчете банк перечислил 10 компаний, акции которых могут принести наибольшую доходность в 4 квартале 2021 года. Единственной компанией в энергетическом секторе региона стала «Роснефть».

Merrill Lynch отметил два катализатора роста доходности компании: способность быстро наращивать объем добычи на фоне ожиданий высоких цен на нефть и общего дефицита инвестиций в нефтяной отрасли; ожидаемая пиковая добыча проекта «Восток Ойл» в 2,2 млн баррелей в сутки.

«Роснефть» является лидером среди публичных компаний по добыче жидких углеводородов. Показатель объема производства нефти и конденсата составил 93 млн тонн, что больше, чем у ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras и Eni.

Проект «Восток Ойл» является одним из самых перспективных проектов по добыче нефти в мире. Низкий углеродный след на 75% ниже, чем у других крупных нефтяных компаний.

Текущий дефицит инвестиций в нефтяной отрасли увеличивает спрос на энергоносители, что делает проект «Восток Ойл» одним из самых востребованных. Ресурсная база проекта составляет 6 млрд тонн нефти с рекордно низким содержанием серы (0,01-0,04%). Благодаря высокому качеству сырья практически отсутствует необходимость в отдельных установках для переработки серы на НПЗ, что позволяет сократить эмиссию парниковых газов. Также для энергосбережения в проекте будут использовать в основном попутный нефтяной газ и ветрогенерацию.

Высокое качество сырья сводит к минимуму необходимость использования отдельных установок для переработки серы на НПЗ. Проект имеет преимущество перед аналогами за счет того, что поставки сырья с месторождений ведутся сразу в двух направлениях – на азиатский и европейский рынки.

По планам компании, к 2030 году добыча нефти «Восток Ойл» составил около 100 млн тонн. По оценкам аналитиков, стоимость проекта может превысить $100 млрд.

В начале сентября инвестиционный банк J.P.Morgan повысил целевую цену по акциям «Роснефти» на 14%. По мнению экспертов, «Роснефть» имеет самый высокий потенциал роста ценных бумаг среди всех российских нефтегазовых компаний.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что акции «Роснефти» достигли нового исторического максимума.