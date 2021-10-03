Болгария может подписать долгосрочный газовый договор с Россией

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что София может подписать с Москвой контракт на поставку газа в случае «прагматичного подхода и политической воли» болгарских властей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что России не стоит опасаться отказа Болгарии от ее газа, поставляемого через трубопровод, в пользу сжиженного природного газа (СПГ), так как для этого нет оснований. СПГ — более дорогой газ, а вопрос стоимости для небогатой Болгарии имеет большое значение, добавила Митрофанова.

Ранее «Газпром» и Венгрия договорились, что в течение 15 лет из РФ будет поступать 4,5 млрд кубометров газа ежегодно. По итогам прошлого года венгры импортировали 8,6 млрд кубов газа из России, это второй по величине показатель с 2009 года.

Потребность в газе Венгрия покрывает за счет российского топлива, раньше она получала газ через территорию Украины. Теперь же поставки будут идти в обход украинской транзитной системы.

МИД Украины, в свою очередь, намерен обратиться в Еврокомиссию с требованием оценить соответствие нового соглашения между РФ и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.