30 сентября 2021 года в форме заочного голосования состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть», в котором приняли участие владельцы 93% акций Компании.

Акционерами принято решение о выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года в размере 18 руб. 03 коп. на одну размещенную акцию Общества. Это позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть». Таким образом, по итогам 1 полугодия на выплату дивидендов Компанией будут направлены денежные средства в размере 191 млрд руб.

«Роснефть» является одной из самых надежных и перспективных компаний на российском рынке. То, что компания из года в год выплачивает промежуточные дивиденды, несомненно, привлекает инвесторов к ее ценным бумагам и соответствует лучшим мировым практикам. С декабря 2017 года, когда была утверждена фундаментальная стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций выросла более чем в 2,1 раза. Также напомню, что коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти» является одним из самых высоких в отрасли – 50%. Учитывая последние результаты, а также то, что российская нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, можно ожидать, что ее дивидендная доходность по итогам 2021 года будет выше 10%. Это очень хороший показатель, который превосходит среднерыночные значения».», — рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Установлена дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 11 октября 2021 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим – не позднее 25 октября 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 17 ноября 2021 года.

20 сентября «Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус компании – лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса. Объявление о включении компании в состав участников состоялось в рамках 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Роснефть» была названа одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития. В 2021 году во всем мире таким статусом обладают только 37 компаний, четыре из которых относятся к нефтегазовому бизнесу.