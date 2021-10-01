Bloomberg: инфляция в ЕС достигла 13-летнего максимума

Инфляция в Евросоюзе (ЕС) достигла самого высокого уровня, впервые за 13 лет, пишет Bloomberg.

Согласно данным Евростата, розничные цены на потребительские товары выросли в сентябре на 3,4%, а на продукты питания и электроэнергию — до 1,9%, впервые с 2008 года.

Как отмечает издание, рост цен связан в первую очередь с пандемией коронавируса и восстановлением экономики после локдауна. Европейский центральный банк ожидает пика инфляции в конце этого года, и замедления роста цен в 2022 году.

По мнению президента Европейского Центробанка Кристин Лагард, нынешние скачки цен являются «в значительной степени временными» и не являются поводом для паники. Кроме того, она предостерегла от преждевременного ужесточения денежно-кредитной политики.

Некоторые эксперты обеспокоены тем, что официальные прогнозы инфляции окажутся заниженными, несмотря на то, что большинство по-прежнему ожидает, что рост цен в конечном итоге замедлится.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 октября цена на газ в Европе поднялась до $1200 за 1 тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд. Предполагается, что одной из причин такого резкого увеличения цен могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа».