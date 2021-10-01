Россияне стали больше тратить на гаджеты для мониторинга здоровья

За июль, август и первую половину сентября этого года в России было продано на четверть больше гаджетов для мониторинга здоровья, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов «Чек Индекс» и «СберЗдоровье».

«Объем продаж медицинских гаджетов для мониторинга состояния здоровья за год вырос в натуральном выражении на 24%», — следует из результатов исследования.

Отмечается, что продажи только пульсоксиметров — приборов, измеряющих насыщенность крови кислородом — увеличились на фоне пандемии коронавируса в 4,5 раза. То есть, продажи этого гаджета в натуральном выражении в 2021 году на 356% выше чем в предыдущем году, заключили специалисты.

Средний чек на тонометры составил 1929 рублей, что на 6% выше уровня прошлого года. Средний чек на глюкометры увеличился 3% по сравнению с прошлым годом и составил 931 рубль.

Ранее сообщалось, что в пандемию россияне стали больше тратить на таблетки для похудения.