Названы самые высокооплачиваемые профессии для российских пенсионеров

День пожилого человека отмечается 1 октября, к нему был приурочен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для российских пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

По данным исследования, оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар являются самыми высокооплачиваемыми в рейтинге компаний, которые рассматривают пенсионеров в качестве будущих сотрудников.

Ежемесячный доход на этих должностях составляет 100–175 тыс. рублей. Так, например, не менее 145 тыс. рублей работодатель готов платить высококвалифицированному сварщику с опытом от пяти лет на машиностроительном заводе в Санкт-Петербурге, а в Москве опытная домработница может получать до 120 тыс. рублей. Шеф-повару в Хабаровске готовы ежемесячно выплачивать от 100 тыс. рублей — требуется среднее профессиональное образование, релевантный опыт работы не менее лет, умение организовывать и обучать персонал.

Ранее опрос показал, какие компании готовы брать пенсионеров на работу.