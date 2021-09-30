ДНР и ЛНР создали единое экономическое пространство

Договор о создании единого экономического пространства между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками вступил в силу после обмена ратификационными грамотами, сообщает Донецкое агентство новостей.

Соглашение предусматривает введение в самопровозглашенных республиках общего таможенного тарифа, единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности, единой методологии статистики внешней и взаимной торговли, унифицированного законодательства в сфере таможенного регулирования и прочее.

Как отмечает агентство, договор коснется и жителей региона. Так, в ДНР и ЛНР планируется увеличение средней зарплаты в 2,3 раза до 35 тыс. рублей, средней пенсии — в 1,3 раза до 13,8 тыс. рублей и зарплат в бюджетной сфере — до 29 тыс. рублей. Планируется создать 70 000 рабочих мест и начать выдачу жилищных сертификатов с 2022 года.

Непризнанные республики договорились о создании единого экономического пространства в начале сентября. Договор был подписан 15 сентября главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Тогда же были приняты программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы. Первым шагом в этом направлении стало подписание договора о единой таможне с последующим упразднением таможенных постов на границе ДНР и ЛНР.

22 сентября глава ДНР Денис Пушилин подписал закон «О ратификации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции».