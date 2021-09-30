Эксперт Анисимова рассказала, как вернуть часть коммунальных платежей

Эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова рассказала, как вернуть часть коммунальных платежей за ненадлежащую подачу тепла в квартиру. Ее слова передает rg.ru.

Она пояснила, что в квартире может быть холодно по нескольким причинам. Отсутствие тепла может быть связано с неполадками после самостоятельной замены радиаторов, присоединения дополнительных секций к батарее, установки теплых водяных полов, а также с временным отключением стояков при проведении ремонта у соседей. Внешними же причинами холода в помещении могут быть магистральные аварии и проблемы с поставками тепла коммунальными службами, например затягивание старта отопительного сезона или подача тепла не в полной мере.

В последнем случае за ненадлежаще оказанную коммунальную услугу потребителю должны провести перерасчет в следующем месяце, указала Анисимова. За каждый час сверх допустимого перерыва в отоплении ежемесячная плата снижается на 0,15%, причем на 0,15% плата снижается за каждый градус отклонения температуры. К примеру, если в течение двух часов в квартире было холоднее нормы на 2 градуса, плата снизится на 0,6%, отметила специалист.

Житель также вправе потребовать через суд компенсацию морального вреда, если отопление не включили вовремя, отключили надолго или если дом не был подготовлен к отопительному сезону.

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