Цена на газ в Европе достигла рекордных $1073 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в очередной раз побила рекорд, достигнув $1073 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Вечером 29 сентября в ходе торгов фьючерсы на газ в Европе достигли $1050 за тысячу кубометров.

28 сентября, по данным торгов на ICE Futures, цена на газ в Европе впервые в истории поднялась до $1000 за тыс. кубометров. До этого стоимость газа неоднократно превышала $900 за тыс. кубометров.

В Кремле полагают, что резкий рост цен на газ в Европе связан с развитием спотового рынка. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «Газпром» близок к историческому рекорду по объемам поставок и выполняет все обязательства, рассматривая новые долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей в газе.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится.