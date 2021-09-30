Telegraph: новое правительство ФРГ может стать угрозой для «Северного потока – 2»

Новое немецкое правительство может выступать против сертификации и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». Об этом сообщает The Telegraph.

Газета отмечает, что «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), которые могут войти в новую правительственную коалицию в ФРГ, будут диктовать свои условия Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Обе политические силы выступают против российского газопровода.

До выборов в бундестаг ожидалось, что запуск «Северного потока – 2» состоится в октябре, когда разрешение на это даст регулятор в лице Федеральных сетей Германии, однако сейчас между потенциальными участниками ведутся затяжные коалиционные переговоры. Предполагается, что министерство иностранных дел Германии возглавит представительница экологов Анналена Бэрбок, а это осложнит ведение переговоров с Москвой.

По данным The Telegraph, лидер СвДП Кристиан Линднер ранее заявлял, что готов поддержать газопровод в случае «перевыборов в России».

Одной из партий, которые имеют высокие шансы войти в новую правительственную коалицию в Германии, стали «Зеленые», известные как сторонники жесткой политики в отношении России. Их лидер Анналена Бербок не раз выступала с категоричными заявлениями как в адрес Москвы в целом, так и «Северного потока — 2» в частности. Сможет ли прошедшая в бундестаг партия существенно обострить отношения ФРГ и РФ — рассказывается в материале «Газеты.Ru».