Китай попросил Россию резко увеличить поставки электроэнергии

Китай попросил «Интер РАО» (единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) существенно увеличить экспорт электроэнергии из-за ее дефицита. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании.

«Китайская сторона обратилась в «Интер РАО» с просьбой увеличить поставки электроэнергии в связи с дефицитом в северных провинциях. В настоящее время мы завершаем обсуждение технической возможности существенного роста поставок — объемы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса», — отметили в «Интер РАО».

В компании уточнили, что рост поставок электроэнергии в Китай ведет за собой снижение цен для промышленности на Дальнем Востоке из-за особенностей регулирования маржи экспортера.

Ранее сообщалось, что поставщики Apple и Tesla приостановили производство на некоторых китайских предприятиях из-за нехватки электроэнергии. Это произошло на фоне ужесточения политики энергопотребления в Китае. Сокращение производства в КНР, с одной стороны, связано с ценами на уголь и природный газ, с другой, — с усилиями властей по сокращению выбросов и другими факторами.