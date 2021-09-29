В России найден производитель более 67 т масла из 110 кг молока

В Свердловской области нашли две площадки, на которых производилось сливочное масло из сырья неясного происхождения. Об этом РБК сообщило алтайское управление Россельхознадзора.

В конце сентября компания произвела 67,45 т сливочного моста из 110 кг пастеризованного молока, говорят данные Россельхознадзора. Эксперты уточнили, что из 20 кг молока можно получить лишь 1 кг сливочного масла.

По данным службы, руководил производством бизнесмен из Екатеринбурга. Он через посредников наладил поставки масла в торговые организации, а также в соцучреждения в более чем 30 регионов России.

Свои 67,45 т масла он объединил с другой партией продукта и направил к другому индивидуальному предпринимателю. Товар был расфасован по упаковкам. Продукция направилась в Московскую, Воронежскую, Ростовскую, Калужскую, Тюменскую и Новосибирскую области.

Выяснилось, что производства молочной продукции по указанным адресам нет. Но зато нашли еще не оформленную новую документацию к следующим партиям продукции.

Сотрудники службы сообщили правоохранительным органам об обнаруженных фантомных производствах. Продукцию будут изымать.