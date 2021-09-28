Постпред России: Будапешт согласовал требования ЕК при подписании контракта с «Газпромом»

Венгрия согласовала требования Европейской комиссии при подписании контракта с «Газпромом». Об этом заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

«Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей этого контракта, не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии», — подчеркнул политик.

27 сентября стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон впоследствии заявил, что в Киеве опасаются значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину из-за подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта, и Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за сложившейся ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что позиция Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией «Газпром» не требует ответных действий, так как российская сторона не нарушила ничьи права и международные нормы торговли. Он отметил, что у Украины нет оснований для истеричных реакций на этот газовый контракт.

Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что ЕК может запросить газовый контракт России и Венгрии при подозрении, что он угрожает энергоснабжению региона или Европейского союза (ЕС).