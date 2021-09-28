Эксперт назвал услуги ЖКХ, за которые не нужно платить

В управляющих компаниях (УК) в России бывают случаи, когда клиенты платят повторно за услуги, которые уже включены в перечень обязанностей УК и ежемесячные квитанции. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на генерального директора ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

По его словам, плата за уборку, ремонт лестничных клеток, обслуживание придомовой территории, чердаков и подвалов по умолчанию включена в зону ответственности УК.

При этом у управляющих компаний есть план текущих ремонтов. УК поменяет, например, окна в подъезде только тогда, когда соберет необходимую денежную сумму по тарифу. Жителям необходимо активно взаимодействовать с УК, чтобы план отвечал их ожиданиям, подчеркнул Минко.

Он также добавил, что такое оборудование, как стояки и трубы водоснабжения и водоотведения, газовые трубы до вентиля, системы отопления (включая батареи), является общедомовым имуществом и должно обслуживаться и ремонтироваться за счет УК. То есть неработающие батареи в квартирах должны заменяться бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Союзе жилищных организаций Москвы предупредили о повышении тарифов ЖКХ.