Индекс Мосбиржи на открытии торгов впервые достиг 4109,66 пункта

Индекс Московской биржи во время торгов во вторник обновил исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Так, рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,7%, до очередного максимума 4109,66 пункта, а долларовый индекс РТС (основной индикатор фондового рынка России) — на 0,61%, до 1785,05 пункта.

К 10.05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 4101,25 пункта (+0,49%), индекс РТС находился на отметке 1781,85 пункта (+0,43%).

С 6 по 10 сентября российский фондовый рынок успел показать новые рекорды – индекс «МосБиржи» впервые превысил отметку 4000 пункта на фоне сильной корпоративной отчетности компаний, общего стабильного настроения рынков и сохранения мягкой монетарной политики центральных банков (ФРС и ЕЦБ). Среди акций лидерами роста стали бумаги компаний «Газпром», «Новатэк», «РУСАЛ», «КАМАЗ». В лидерах снижения – ГК «Самолет», СД «Акрон», «Северсталь», «НЛМК». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».