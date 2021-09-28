Объем инвестиций в проект «Сахалин-3» составит 50 млрд рублей ежегодно

«Газпром» ежегодно собирается вкладывать 50 млрд рублей в проект «Сахалин-3″. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко, открывая форум «Нефть и газ Сахалина 2021″, пишет ТАСС.

Проект подразумевает обустройство Киринского месторождения и эксплуатационного бурения на Южно-Киринском месторождении. «Сахалин-3″ на период строительства создаст свыше 2 тыс. новых рабочих мест, указал Лимаренко.

Ежегодный объем добычи газа на Южно-Киринском месторождении с 2024 года составит около 5 млрд кубометров.

Геологоразведочные работы будут проводиться на проектах Аяшского блока, это Нептун и Тритон. Первая нефть должна будет добыта к 2030 году.

Ранее сообщалось, что у России только два крупных завода по производству СПГ. Один из них — это «Сахалин — 2″. Он работает в целом по долгосрочным контрактам, и поставки в основном затрагивают Японию и Южную Корею.