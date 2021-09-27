Стала известна страна, выигравшая больше всех из-за роста цен на европейский газ

Рекордный рост цен на газ в Европе помог выиграть не только России, но и норвежской энергетической компании Equinor. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, РФ и Норвегия больше всего получили выгоды от нестабильности после того, как Европейский союз несколько лет назад заставил своих производителей газа отказаться от устойчивых долгосрочных контрактов.

Сейчас российский «Газпром» и Equinor покрывают порядка 60% потребности Евросоюза в газе.

С учетом того, что за последнее время стоимость газа возросла на 300%, дополнительная прибыль норвежской и российской компаний могла вырасти на миллиарды долларов, уверены журналисты.

«Мы никогда не были так подвержены влиянию спотовых цен на газ, как сейчас. Стремительный рост стоимости произошел в самый подходящий момент для Equinor», — подчеркнул главный экономист компании Эйрик Вэрнесс.

Авторы материала добавили, что, возможно, Equinor выиграет еще больше, чем российская организация. Предполагается, что норвежская компания более чем половину газа будет продавать спотовым клиентам. Также сделка будет осуществлять по ценам на сутки вперед (70% от данного объема).

«Газпром» может реализовать 56% газа по стоимости на сутки или месяц вперед, а еще 31% — по ценам на следующий квартал, сезон или год, отметили в материале Reuters.

Ранее акции компании «Газпром» достигли 13-летнего максимума и обновили рекорд.

Также запасы газа в Европе опустились до десятилетнего минимума.