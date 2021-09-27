В Союзе жилищных организаций Москвы предупредили о повышении тарифов ЖКХ

Планы правительства довести тарифы ЖКХ до «экономически обоснованных» на практике, скорее всего, будут означать их повышение, заявил «Газете.Ru» председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин. По его словам, адресная поддержка вряд ли будет в этом случае эффективна.

«В данном случае нужно называть вещи своими именами: речь идет, конечно, о повышении тарифов», — сказал он.

Крохин добавил, что в случае доведения тарифов до «экономически обоснованных» ограничения на их рост могут быть сняты. Сейчас по закону у нас есть лимит на повышение тарифов: в год оно должно быть не выше инфляции.

«Можно говорить о том, что никаких ограничений на рост тарифов не останется», — отметил эксперт.

Что же касается помощи населению, то сейчас есть федеральный стандарт, по которому в случае, если расходы на душу населения превышают определенный процент (в зависимости от региона), то власти должны оказывать помощь в виде субсидий.

«Но мы имеем очень много откликов из регионов, из которых следует, что люди, получая зарплату 12 тысяч рублей платят за квартиру 8 тысяч. Это значит, что стандарт явно превышен, но никакой помощи от регионов они не получают. Я в данном случае подвергаю сомнению, что адресная помощь, о которой говорится, будет эффективной», — считает Константин Крохин.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в России планируется изменить тарифное регулирование по ЖКУ. Это следовало из протокола совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина. Речь идет о доведении тарифов до «экономически обоснованных»: то есть их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ, пояснил изданию эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда». При этом населению планируют предложить адресную помощь.