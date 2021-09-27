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В Британии приостановят антимонопольный закон, чтобы обеспечить страну бензином

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Правительство Великобритании приостановит действие закона о конкуренции, чтобы наладить поставки топлива на автозаправочные станции после недавних панических покупок. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Кваси Квартенга.

«Несмотря на то что на британских нефтеперерабатывающих предприятиях и в хранилищах всегда было и продолжает оставаться более чем достаточно топлива, мы учитываем возникшие сложности в работе цепочек поставок. Поэтому мы задействуем Протокол о нефтепереработке, гарантирующий, что у отрасли будет возможность осуществлять обмен необходимой информацией и более эффективно сотрудничать с тем, чтобы минимизировать перебои», — сказал министр.

По данным телеканала, в правительстве также рассматривают возможность использования армии для доставки топлива. Ассоциация розничных торговцев бензином при этом предупредила, что у порядка двух третей ее членов из почти 5 500 независимых торговых точек закончилось топливо, а у остальных «скоро закончится».

Паническая скупка бензина началась в Великобритании после того, как некоторые заправки закрылись или ограничили продажу из-за нехватки водителей бензовозов после Brexit.

До этого нефтяная компания BP предупредила британские власти, что может начать сокращать поставки бензина и солярки на 1,2 тысячи своих АЗС в связи с нехваткой водителей бензовозов.

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