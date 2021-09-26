Минтруд сообщил о новом порядке выплаты пособий на детей в 2022 году

Начиная с 1 января 2022 года выплаты пособий на детей будут начисляться матерям автоматически, сообщает «Российская газета».

Изменения в законодательстве коснутся как граждан-получателей, так и работодателей, так как Фонд социального страхования будет начислять деньги напрямую работодателю. При этом информацию о рождении ребенка в ФСС будет подавать непосредственно ЗАГС.

Также, начиная с нового года, работодателям больше не потребуется информация для оплаты больничного.

Ранее стало известно, каким работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты после 1 октября.

Однако это повышение не коснется тех категорий работников бюджетных организаций, кто был перечислен в майских указах президента России (педагоги, медработники, ученые и т.д.). Для них индексация будет проведена 1 января.