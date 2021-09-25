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Финдиректора Huawei освободили и разрешили покинуть Канаду

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Huawei и Thomas Peter/Reuters

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия освободил финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу из под домашнего ареста, после чего министерство юстиции Канады разрешило ей покинуть страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пятницу, 24 сентября, Мэн заключила сделку с властями США, требовавшими ее экстрадиции из-за подозрений в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Менеджер частично признала вину в обмен на прекращение попыток добиться ее выдачи, пишет агентство.

«В результате оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось... Судья освободила Мэн Ваньчжоу от всех условий залога. Мэн Ваньчжоу вольна покинуть Канаду», — говорится в заявлении минюста.

Рассмотрение дела Ваньчжоу длилось более двух с половиной лет. Она была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу американской прокуратуры. Спустя десять дней менеджера Huawei выпустили под залог в 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США). С тех пор Ваньчжоу проживала в доме мужа в Ванкувере, ожидая окончательного решения об экстрадиции.

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