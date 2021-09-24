Названо число россиян, довольных своими доходами

Только 3% россиян довольны своими нынешними доходами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Больше всего абсолютно довольных своими доходами живут в Москве и Московской области (8%).

Остальные соотечественники хотели бы зарабатывать больше. Так, 61% выразили желание получать зарплату в 2-3 раза больше, 20% — в 5-7 раз, а еще 16% — в 10-20 раз.

При этом 51% заявил, что им хватает нынешнего дохода. Больше всего тех, кто по собственным оценкам зарабатывает достаточно, — на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%), меньше всего — на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%).

Остальные россияне не укладываются в свой бюджет. Чаще всего об этом сообщали в Центральном федеральном округе (47%), Сибири (44%), реже всего — в Москве (29%) и жители Дальнего Востока (30%).

Опрос проводился среди 1015 респондентов в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее россияне рассказали, сколько им нужно денег для нормальной жизни.