Россиянам рассказали, когда выгодно менять доллары на рубли

Покупать доллары или евро выгодно, когда рубль к ним укрепляется, а продавать тогда, когда российская валюта слабеет, рассказал в беседе с агентством «Прайм» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его словам, почти невозможно предсказать, в каком момент рубль прыгнет в ту или иную сторону, однако существуют определенные закономерности. Чаще всего к концу каждого месяца, ближе к двадцатым числам, компании продают валютную выручку, чтобы купить рубли и выплатить налоги.

«При этом говорить, что в это время курс будет наиболее выгодным, безусловно, нельзя. На курс в моменте может действовать масса других факторов — цены на нефть, геополитика, действия регулятора, сальдо счета текущих операций Российской Федерации и другие», — уточнил Бахтин.

Ранее управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров рассказал, когда нужно менять доллары на рубли.