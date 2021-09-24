Экономист Бахтин рассказал, в каких числах месяца выгодно покупать доллары

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о тонкостях покупки американской валюты. Он указал агентству «Прайм», что точно предсказать, когда именно рубль прыгнет в ту или иную сторону, почти невозможно.

Но по его словам, экономисты опираются на определенные закономерности.

Как правило, ближе к концу месяца, в двадцатых числах, компании продают валютную выручку. Они делают это с целью приобрести рубли для осуществления налоговых выплат.

Это является фактором поддержки со стороны налогового периода.

Эксперт указал, что утверждать, что в это время курс будет наиболее выгодным нельзя. Так как на него может подействовать множество внешних факторов.

Ранее Бахтин посоветовал россиянам, что делать с долларами после решения ФНБ. Фонд национального благосостояния решил свести долю долларов к нулю.