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Арестованный в США зампред правления «Новатэка» не обращался в посольство

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Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Заместитель правления «Новатэка», россиянин Марк Джитвэй, которого ранее арестовали во Флориде по делу о неуплате налогов, не обращался в российское посольство за консульской помощью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.

Джитвэя арестовали по обвинению в неуплате налогов на сумму $93 млн. По данным минюста США, он скрыл данные о своих офшорных активах и доходах, а также уклонялся от уплаты налогов. По каждому из обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Джитвэй работал в России с 1995 года, в 2003 году он был избран членом Совета директоров «Новатэка», а с 2010 года стал заместителем председателя правления компании. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.

Ранее в МИД России заявили, что США ведут масштабную кампанию по охоте за российскими гражданами. По данным российского дипломатического ведомства, более девяти тысяч россиян находятся в иностранных тюрьмах.

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