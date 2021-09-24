Россиянам рассказали о новых возможных санкциях за неуплату долгов

Госдума в октябре рассмотрит законопроект, согласно которому у неплательщиков долгов планируют изымать загранпаспорта. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о внесении поправок в Федеральных закон «О порядке выезда из Российской Федерации...». Одна из них — возможность изъятия загранпаспортов у тех, кому ограничен выезд из страны. В число таких могут попасть россияне, признанные невыездными из-за неисполнения решений судов. Это может коснуться и граждан с общим долгом от десяти тысяч рублей по алиментам, по кредитам, штрафам ГИБДД, оплате ЖКХ — на сумму от 30 тыс. рублей.

Согласно поправкам, гражданин должен узнать об изъятии документа этом «не позднее дня, следующего за днем принятия решения» либо под роспись, либо посредством уведомления. С момента осведомления в течение пяти дней он должен передать свой паспорт миграционной службе. В поправках не уточняется, что ждет гражданина, если он каким-то причинам не принес паспорт.

Также законопроект предполагает возможность изъятия загранпаспортов у подозреваемых и обвиняемых до вынесения решения по делу или вступления в силу судебного приговора. Это касается и осужденных — до отбытия наказания или до освобождения от него.

Ранее в России поддержали взыскание долгов за ЖКУ коллекторами. Согласно поправкам, коммунальщикам разрешат заключать договоры по возврату просроченной задолженности за услуги ЖКХ с коллекторскими компаниями.