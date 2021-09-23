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В США арестован зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму $93 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции США.

По данным ведомства, Джитвэй скрывал информацию об офшорных активах и доходах, а также уклонялся от уплаты налогов. По каждому из обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

Джитвэй получил российское гражданство в 2019 году, работал в России с 1995 года. Он был избран членом Совета директоров «Новатэка» в 2003 году, а с 2010 года стал заместителем председателя правления компании.

Ранее в МИД России заявили, что США ведут масштабную кампанию по охоте за российскими гражданами. По данным российского дипломатического ведомства, более девяти тысяч россиян находятся в иностранных тюрьмах.

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