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Траты России на обслуживание внутреннего госдолга вырастут на 300 млрд рублей

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Расходы правительства России на обслуживание государственного внутреннего долга вырастут на 300 млрд рублей в 2022–2024 годах относительно показателей, запланированных в предыдущем бюджете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на следующую трехлетку.

Всего за три года Минфин выделит на обслуживание госдолга (внутреннего и о внешнего долга) порядка 5 трлн руб., из которых 1,4 трлн руб. будет направлено в 2022 году, 1,69 трлн руб. — в 2023-м и 1,84 трлн руб. в — 2024-м. Однако по отношению к ВВП объем данных расходов практически не изменится и составит 1,1% в 2022 году и 1,2% в последующие годы.

Министерство планирует, что в 2022 году затраты на обслуживание госдолга увеличатся на 35,9 млрд руб. (+2,6%) относительно плановых, в 2023 году — на 80,1 млрд руб. (+5%) и в 2024-м — на 145,9 млрд руб. (+8,6%).

Ведомство в пояснительной записке объясняет, что увеличение расходов связано с «планируемым ростом госдолга». Изменения будут из-за роста расходов на обслуживание внутреннего долга в общей сложности на 306 млрд руб. Речь идет о +51,7 млрд руб. в 2022 году, +99,5 млрд руб. в 2023-м и +154,9 млрд руб. в 2024-м. При этом по внешнему долгу расходы бюджета снизятся на 44 млрд руб. за три года в связи со уменьшением ставок по внешним облигационным займам, укреплением рубля и смещением графика платежей по планируемым к размещению евробондам, сказано в пояснительной записке.

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