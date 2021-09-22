Польская компания PGNiG примет участие в сертификации «Северного потока — 2»

Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право на участие в сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. 10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».

Ранее представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила о том, что процедура одобрения Еврокомиссией сертификации магистрального газопровода «Северный поток — 2» может продлиться до двух месяцев.