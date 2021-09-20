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Экономист объяснил, почему «Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Украину

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Решение «Газпрома» не бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину может быть связано с необходимостью ограничить поставки или оказать давление на Европу по «Северному потоку – 2», заявил «Газете.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Михаил Митрахович.

По его словам, есть две основные версии. Первая – «Газпрому» необходимо ограничить поставки для заполнения российских хранилищ на зиму. Кроме того, у компании могут быть некоторые проблемы из-за аварии на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем.

«А вторая – это способ такой силовой игры. «Газпром» пытаются ограничить по «Северному потоку – 2», он пытается показать, что в таком случае не будет выполнять сверхлимитные заявки и цена дополнительно вырастет», — пояснил Митрахович.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Украину на октябрь. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через «Сохрановку», но компания не стала их резервировать. При этом цена на газ в Европе на этом фоне поднялась до $900 за тыс. кубометров.

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