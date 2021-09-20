«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита через Украину на октябрь

Корпорация «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на октябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.

По информации агентства, «Оператор ГТС Украины» 20 сентября предложил на аукционе транзитные мощности на октябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через «Сохрановку», однако они так и остались невостребованными.

При этом в сентябре «Газпром» бронировал только 4,3% от предложенных мощностей, то есть 0,65 млн кубометров в сутки или 19,5 млн куб. м за весь месяц.

Ранее гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал «Газете.Ru», что несмотря на завершение строительства «Северного потока — 2», транзит газа через Украину сохранится, так как газопровод сможет заработать на полную мощность не сразу, а кроме того, есть контракты на транзит с Украиной до 2024 года. По его мнению, объемы будут зависеть от того, сколько газа Европа будет закупать у России.