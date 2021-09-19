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Депутат Рады рассказал, как «подставилась» Украина

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Депутат Рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Украины Алексей Кучеренко заявил, что страна в условиях рекордных биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с «Газпромом» попала в крайне невыгодное положение. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Первый независимый».

По мнению парламентария, с вероятностью 99% государство столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии, потому что не хватает трех млн тонн угля. «И нам придется просить электроэнергию знаете у кого?» — задал риторический вопрос политик.

«Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа», — считает парламентарий.

По его словам, в этих условиях Киев, вероятно, будет вынужден поднять вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с «Газпромом», поскольку к этому «подтолкнет жизнь».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ для населения страны.

Цена на газ в Европе в последний месяц бьет рекорды. В ходе торгов 14 сентября она превысила отметку в $800 за тыс. кубометров. Основные причины, по словам экспертов, – это погодный фактор, сокращение поставок СПГ и недостаток газа в хранилищах на фоне предстоящего отопительного сезона.

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