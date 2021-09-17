Путин предложил выплатить блокадникам по 50 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин предложил провести единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей для жителей блокадного Ленинграда, а также награжденных за оборону города. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с 80-летней годовщиной открытия «Дороги жизни» предлагаю провести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «жителя блокадного Ленинграда». <…> Прошу вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди могли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг», — обратился президент к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей должны получить 42,8 млн пенсионеров. Тогда она отметила, что деньги уже переведены 39,3 млн россиян. Инициатором этой выплаты также стал президент Владимир Путин.