Гостиницы предложили штрафовать за рост цен во время крупных событий

Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, который предусматривает штрафы для собственников гостиниц в крупных городах, которые завышают цены на проживание во время крупных мероприятий и событий. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно документу, в ходе значимых мероприятий, которые будут организовываться и проводиться федеральными законами, актами президента России, стоимость проживания будет устанавливаться по специальной методичке, утвержденной правительством.

«Также ФАС предлагает обязать владельцев гостиниц информировать граждан о предельной цене номеров в помещениях или на своих интернет-сайтах», — сообщили в издании.

Сумма штрафа будет зависеть от того, кто завысил цену: должностные лица могут быть наказаны штрафами от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели и юрлица — в двукратном размере излишне полученной выручки. Если они не разместят на сайте сведения о стоимости услуг, то должностные лица должны будут заплатить от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, а юрлица — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

По данным издания, в Госдуме готовы поддержать законопроект.

Федеральная антимонопольная служба ранее также обратила внимание на навязывание гостиницам и хостелам условия о соблюдении паритета цен со стороны сервиса по бронированию отелей Booking.com. В декабре 2019 года ФАС завела дело в отношении компании. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах. Компания не согласилась с решением российского антимонопольного ведомства и подала иск к ФАС 4 февраля.