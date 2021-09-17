Набиуллина допустила пик инфляции в сентябре

Председатель Центрального банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в годовом выражении может достичь пиковых значений в России в сентябре. Об этом она рассказала в интервью РБК.

По данным главы ЦБ, инфляция ускоряется с осени прошлого года. Именно тогда она превысила таргет ЦБ в 4%.

В июне рост цен увеличился на 0,5% до 6,5%, а к августу еще на 0,2%, приблизившись к максимумам пятилетней давности. В течение 2021 года ставка была повышена с 4,25 до 6,75% . При этом в Банке России указали, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики на не закончен.

Набиуллина отметила, что по оценке специалистов Банка, сейчас пиковые значения годовой инфляции, при этом в четвертом квартале ожидается снижение инфляции. В сентябре возможно дальнейшее повышение годовых показателей.

«Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен на 0,1%», — добавила глава ЦБ.

Набиуллина уточнила, что в сентябре «инфляция будет где-то в районе 7%».

Ранее российские банки расширили возможность уходить в минусовой баланс на карте. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что объемы овердрафтного кредитования растут, как и вся необеспеченная банковская розница. По его словам, это связано с восстановлением потребительской активности и ускорением инфляции.